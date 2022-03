Note souveraine : Fitch confirme le AAA du Luxembourg

LUXEMBOURG – L’agence de notation, comme ses consœurs DBRS et Standard & Poor’s, a confirmé le triple A du Grand-Duché.

Dans un communiqué transmis vendredi soir, le ministère des Finances a indiqué que Fitch confirmait le AAA du Luxembourg. L’agence de notation a relevé notamment que le Grand-Duché affichait la dette publique la moins élevée des pays AAA (autour de 23%) et que le budget de l’État avait enregistré un excédent de 1,3% du PIB sur la moyenne des cinq dernières années. Fitch a également souligné la croissance soutenue (3%) et un marché de l’emploi dynamique.

Mais qu’importe pour le ministre des Finances, Pierre Gramegna, qui s’est félicité de ce AAA: «Je me réjouis qu’à quelques jours de la déclaration sur l’État de la nation par le Premier ministre à la Chambre des Députés, l’agence de notation Fitch rejoint DBRS et Standard & Poor’s pour confirmer le AAA du Luxembourg avec perspective stable. Dans son analyse, l’agence souligne la bonne santé de nos finances publiques et confirme ainsi le bien-fondé de la politique budgétaire menée par le gouvernement au cours des cinq dernières années».