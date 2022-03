Economie – Fitch maintient le «triple A» de l'Allemagne

Économie : Fitch maintient le «triple A» de l'Allemagne

La dette à long terme de l'Allemagne conserve son AAA, soulignant le bon développement budgétaire de ce pays et la puissance de son économie.

L'agence de notation Fitch a maintenu mercredi la notation «triple A» de la dette à long terme de l'Allemagne, la meilleure possible, assortie d'une perspective stable, soulignant le bon développement budgétaire de ce pays et la puissance de son économie.

La crise ne serait pas finie

«Toutefois, Fitch pense que la crise dans la zone euro n'est pas finie et va requérir la poursuite des ajustements budgétaires et structurels au niveau des pays, davantage de progrès vers une union bancaire et une reprise économique plus marquée», ajoute l'agence. Outre l'évolution de la situation dans la zone euro, la note de l'Allemagne pourrait être sous pression si son ratio de dette grimpait à 90 ou 100% du PIB, souligne Fitch, qui juge toutefois cette éventualité «improbable».