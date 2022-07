Au 2e trimestre : Flambée du brut: ExxonMobil multiplie par trois ses bénéfices

Le géant américain des hydrocarbures a pompé un peu plus de pétrole au deuxième trimestre et l'a vendu beaucoup plus cher, faisant plus que tripler son bénéfice net, à 17,9 milliards de dollars.

Le baril d'or noir coté à New York s'est échangé sur la période entre 95 et 120 dollars environ, dopé par les sanctions imposées à la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Et la production s'est établie à 3,73 millions de barils équivalents pétrole par jour sur la période, soit 4% de plus qu'au premier trimestre. Le chiffre d'affaires et le bénéfice net de l'entreprise ont en conséquence augmenté respectivement de 71% et plus de 300% pour atteindre près de 115,7 milliards et 17,9 milliards de dollars.