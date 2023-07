Vitesse au Luxembourg: Flashé par le radar tronçon à 221/km sur l'A7

Les radars tronçons de l'A7 flashent plus de 60 fois par jour.

Les trois radars situés dans les tunnels Stafelter, Grouft et Gousselerbierg sur l'A7 ont flashé à 24 174 reprises entre le 15 mars – date de leur mise en service – et le 17 juillet, a indiqué vendredi le ministre écologiste de la Sécurité intérieure, Henri Kox dans une réponse parlementaire au député DP André Bauler. Ils ont ainsi, en moyenne, flashé plus d'une soixantaine de fois chaque jour.