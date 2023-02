Australie : Flashée avec un téléphone au volant, elle sort un argument en béton

L’image en noir et blanc porte à confusion.

Une Australienne résidant en Nouvelle-Galles du Sud (sud-est) a reçu un courrier fort désagréable, la semaine dernière. Cette lettre envoyée par les autorités l’informait qu’elle s’était fait pincer avec un smartphone au volant alors qu’elle conduisait en périphérie de Sydney, le 10 février à 7h29. Or, dans cet État, il est interdit d’utiliser un téléphone pour prendre des photos, des vidéos, appeler, écrire un message ou un e-mail, aller sur les réseaux sociaux et sur Internet en général. L’amende adressée à l’automobiliste est salée: 362 dollars (230 euros) et cinq points en moins sur son permis.