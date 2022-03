Flavie Flament n’est pas morte

L'animatrice de TF1 a déposé plainte contre X vendredi à la suite de fausses rumeurs sur sa mort circulant sur Internet, a annoncé son avocat.

«Flavie Flament a déposé plainte contre X et va engager une action en justice contre Le Post.fr qui a relayé la rumeur», a indiqué Me Roland Perez, avocat de l'animatrice. Jeudi soir, un blogueur a posté un article sur la plateforme du site Internet d'information participatif LePost.fr, faisant état de «rumeurs» sur le décès de l'animatrice par overdose, a expliqué Benoît Raphaël, rédacteur en chef du Post. «Nous avons modéré cet article dès que nous l'avons lu. Nous avons appelé Flavie Flament pour la prévenir de ces rumeurs, puis nous avons rédigé un article expliquant que cette rumeur était fausse. A aucun moment nous n'avons annoncé la mort de l'animatrice», a-t-il affirmé.

Le Post.fr a mis en demeure le site Internet jeanmarcmorandini.com (tenu par le présentateur d'Europe 1 Jean-Marc Morandini) de retirer son article concernant cette histoire, le jugeant «calomnieux». «Nous avons été extrêmement surpris de découvrir sur jeanmarcmorandini.com un article faux et diffamatoire intitulé: lepost.fr annonce par erreur la mort d'une animatrice, qui cause un préjudice certain à notre société», est-il écrit dans la lettre de mise en demeure envoyée à M. Morandini.