Football en Belgique : Flavio Becca cède Virton à N'Golo Kanté

«Poursuivre la structuration du club»

Flavio Becca lègue un club «en bonne santé financière, délesté de toute dette», est-il écrit dans le communiqué. Un nouveau conseil d’administration doit être mis en place dans les prochains jours. La volonté de N’Golo Kanté est de «poursuivre la structuration du club en vue de consolider ses fondations, stabiliser le staff et renouer à terme avec la tradition de formation du RE Virton, via son académie des jeunes», explique Virton. Le club vise «à assoir son ancrage local» en vue de devenir une «locomotive» du football en Gaume et dans la province du Luxembourg. En outre, le champion du monde 2018 souhaiterait racheter des clubs en Europe, afin de lancer en Europe de jeunes joueurs africains.