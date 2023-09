Flavio Becca: «Il faut construire plus haut pour faire baisser les prix»

Flavio Becca appelle tous les acteurs à se mettre autour de la table. Editpress

Un espace vert pas assez entretenu à son goût, une trace sur une façade: quand Flavio Becca visite un chantier ou une résidence, le promoteur immobilier garde de vieux réflexes et le sens du détail. Et il le fait savoir. Ce vendredi, l'homme d'affaires a donné le coup d'envoi du salon immobilier Move qui se tiendra jusqu'au 7 octobre au shopping Center de la Cloche d'Or. Et il en a profité pour visiter plusieurs chantiers, dans un quartier où ses projets immobiliers transforment le paysage depuis 2012.

Et ce n'est pas fini. Ce sont, au total, pour la partie privée, 200 000 m² de logements, 100 000 m² de commerces et 240 000 m² de bureaux qui, à terme, doivent occuper le quartier qui verra arriver le tram en 2024. Ce total devrait être atteint «dans une dizaine d'années», a souligné Michel Knepper, directeur général de Grossfeld Immobilière. À ce jour 140 000 m2 de logements ont été déjà livrés. Or depuis 10 ans le prix du m² a bien évolué dans le pays et dans le quartier. De 5 500 euros à environ 12 000 euros en moyenne aujourd'hui.

«Mettre les acteurs autour d'une table»

À une semaine des élections législatives, alors que le secteur immobilier et la construction sont frappés par la crise, Flavio Becca n'a pas manqué de jeter un pavé dans la mare des politiques.

«Nous tenons ce salon pour la quatrième année de suite. J'ai tiré la sonnette d'alarme la première fois il y a trois ans en évoquant certains risques. Puis j'ai demandé une tripartite et ensuite une quadripartite. Aujourd'hui, on est exactement où je le redoutais il y a quatre ans», a-t-il souligné. «Lorsque c'était la crise de l'acier, la crise financière on a réussi à se mettre autour d'une table et à discuter. Mais dans notre secteur, c'est impossible. Pouvez-vous me dire pourquoi?», a-t-il tancé.

Et d'appeler à un dialogue «entre les acteurs professionnels» et «ceux qui définissent les lois et les règlements. Si le ministre veut échanger avec nous, il sait où nous trouver», a-t-il martelé.

Permis trop longs, densité trop faible

Pour le promoteur, il aurait fallu depuis de longues années des «raccourcis» au niveau des délais d'autorisations. «Pour faire un PAP, il me faut dix ans aujourd'hui. Il fallait aussi densifier la constructibilité au Luxembourg, construire plus haut, ce qui aurait pu amener une baisse au niveau des prix. On aurait pu faire des conventions avec l'État et les communes en disant: "Vous m'autorisez à construire en densifiant le site et nous de notre côté nous aurions été prêts à appliquer certains prix. S'ils étaient dépassés, le surplus serait allé dans les caisses de la commune ou de l'État". Ce sont des idées que j'ai lancées il y a au moins dix ou quinze ans déjà», a insisté Flavio Becca pour qui le problème est «purement politique» et les élections du 8 octobre «très importantes».

«J'espère que tous les candidats et les partis qui formeront le nouveau gouvernement auront le courage de mettre les professionnels de l'immobilier autour de la table avec eux».

«Chacun doit faire son métier»

Le promoteur n'est en revanche guère séduit par la proposition de la ville de Luxembourg de reprendre des projets immobiliers en péril. «Je n'ai, me concernant, pas de projets en péril. Et pour moi, chacun doit faire son métier. Je ne vois pas pourquoi les autorités publiques font de telles offres. Pensez-vous que si demain la commune reprend tel ou tel projet, cela ira plus vite?».

Plus globalement l'homme d'affaires s'inquiète du départ de Luxembourgeois vers les pays frontaliers. «Aujourd'hui une grande partie des gens quittent le Luxembourg pour aller habiter en bord de frontière allemande, belge, française car au Luxembourg ce n'est plus tenable au niveau des prix. En tant que Luxembourgeois, j'essaie toujours de garder nos gens ici. De plus, ils travaillent ici, vont habiter hors du pays et où feront-ils leurs achats? Là-bas. L'économie doit tourner».