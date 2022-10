Indonésie : Fleurs et larmes pour le 20e anniversaire des attentats de Bali

Des centaines de personnes ont commémoré mercredi, le 20e anniversaire des attentats de Bali qui ont fait plus de 200 morts, l’attaque la plus meurtrière à ce jour dans l’archipel.

Des centaines de personnes empreintes d’émotion ont commémoré, mercredi, le vingtième anniversaire des attentats de Bali qui ont fait plus de 200 morts, l’attaque terroriste la plus meurtrière à ce jour dans l’archipel d’Asie du Sud-Est. Des familles de victimes, des survivants des attentats et des représentants de plusieurs ambassades, certains avec des fleurs, ont participé à une cérémonie à Kuta, la localité touristique de Bali, où des militants islamistes liés à Al-Qaïda ont déclenché des bombes dans une boîte de nuit et un bar, le 12 octobre 2002.