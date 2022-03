Nouvelle possibilité : Flickr se transforme en grand marché des images

Flickr compte 40 millions

de membres. Ils peuvent désormais vendre leurs clichés directement.

La filiale de Yahoo! héberge une photothèque de plus de 4 milliards de clichés.

En souscrivant un service spécifique, tout contributeur de Flickr retrouve des liens sur ses photos pour les vendre à des tiers. Il y a deux ans, le service d’hébergement et de partage de photos avait commencé à proposer ses premiers clichés payants via l’agence professionnelle Getty Images.

100 000 photos prises par des photographes semi-professionnels ou professionnels avaient alors été mises sur le marché, avant que Flickr ne donne désormais cette occasion à l’ensemble de ses membres. «Les utilisateurs de Flickr sont les yeux du monde, s’est réjoui à la BBC Douglas Alexander, directeur général de Flickr. Nous avons des contributeurs dans plus de cent pays et des images prises dans le monde entier. L’accord élargit l’horizon du marché mondial de la photographie commerciale».

La filiale de Yahoo! héberge quelque quatre milliards de photos. Si Facebook l’a désormais dépassée en quantité, elle jouit d’une photothèque plus soignée. Quant aux tarifs, une image de 170 par 113 pixels devrait se monnayer pour 5 euros, alors qu’un format 5616 par 3744pixels devrait coûter plus de 350 euros. «Près du tiers de mon chiffre d’affaires vient de cette manière, explique un professionnel actif sur Flickr. C’est plutôt bon si on considère que j’y compte 200photos contre 2500 sur d’autres sites».