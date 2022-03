Concert : Florence a actionné la machine à rêves

ESCH - Une véritable nymphe des bois s'est produite, jeudi, devant nos yeux médusés dans l'enceinte de la Kulturfabrik.

La salle eschoise qui affichait complet pour Florence + the Machine s'est pour l'occasion transformée en véritable four, ce qui nous poussait à économiser nos gestes. Après la première partie convaincante de Kate, l'excitation s'est fait ressentir et les exclamations allaient bon train au fur et à mesure que croissait l'impatience.

Quand, finalement, Florence Welch a débarqué sur scène, pieds nus, enveloppée d'une aura de fée, la messe a pu commencer. La rouquine, belle comme une image, semblait impassible face aux cris enthousiastes et aux flashs des appareils, tenant une baguette dans sa main droite et mimant une direction d'orchestre. L'orchestre en question était le public, qui, à chacune des envolées de l'artiste, ne manquait pas de manifester sa gratitude.

Le bal s’ouvrait avec «Howl», magistralement interprétée par the Machine, musicos qui comptent parmi eux une génie de la harpe. S'ensuivait la série d'hymnes qui, toute l'année 2009 durant, a rythmé nos soirées ou nos après-midi, affalés devant notre téléviseur à écouter «Dog Days Are Over», «You've Got The Love», «Cosmic Love», tous ces titres séduisent autant qu'ils questionnent notre connaissance de la musique pop. D'où Florence, cette jeune femme inconnue du grand public, il y a encore un an, a-t-elle puisé inspiration pour un chef-d'œuvre aussi singulier que ce premier album, «Lungs»?