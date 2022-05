Humoriste française : Florence Foresti se la joue hot pour son prochain show

Florence Foresti pose nue sur l’affiche de son nouveau spectacle.

On l’y voit nue couchée dans un lit, les yeux clos avec un léger sourire, dans une pose langoureuse. Intitulé «Boys Boys Boys», en clin d’œil au tube de la chanteuse Sabrina, sorti en 1987, le spectacle promet des sketchs drôlissimes sur les rapports de la Française de 48 ans avec les hommes et les relations de couples. «Je suis folle de joie et super stressée de vous annoncer cette nouvelle», a-t-elle écrit en légende du cliché sexy.