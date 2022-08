États-Unis : Florence Pugh et Zach Braff ne sont plus ensemble

Les deux acteurs se sont séparés dans la plus grande discrétion début 2022, après trois ans de relation.

Zach Braff et Florence Pugh dans une ancienne story Instagram de l’acteur.

Tout le monde avait un avis sur leur couple et notamment sur leur différence d’âge. Florence Pugh, 26 ans, et Zach Braff, 47 ans, sont aujourd’hui séparés, a fait savoir l’actrice – qui a récemment demandé aux hommes de grandir – dans une interview accordée à «Harper’s Bazaar». Et la rupture s’est faite en toute discrétion au début de l’année 2022.