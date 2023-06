«Ça va pas non?»: Florent Pagny recadre sa femme en plein direct

Le moment choisi par son épouse, Azucena Caamaño, pour s'immiscer dans la conversation avec une journaliste de BFMTV: «Non, il ne va pas bien! Regarde-le, plus sexy que jamais!», a-t-elle lancé, avant d'embrasser Florent Pagny sur la bouche.

«Je ne suis pas au top»

Une scène qui a fait rire le chanteur, qui a feint d'être gêné par ce baiser: «Mais non, mais ça, c'est BFMTV! On ne s’embrasse pas à BFMTV, ça va pas non?, a-t-il grondé, s'attirant les rires de la journaliste qui l’interrogeait. Ils vont passer que ça à la télé. Relou!»