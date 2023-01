Bonne nouvelle : Florent Pagny reprend des couleurs en Patagonie

Il y a un an, le 25 janvier 2022, Florent Pagny annonçait sur Instagram, face caméra, souffrir d'un cancer du poumon. «On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer (...) Je dois entrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X», confiait-il à ses abonnés. Le chanteur suspendait sa tournée et se concentrait sur sa santé.