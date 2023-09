Floride: Visitez l'incroyable nouvelle maison de Gisele Bündchen

Eric Igualada for ONE Sotheby’s International Realty

La propriété comprend deux manèges et une écurie de dix box.

Une superficie de trois hectares, neuf chambres avec autant de salles de bains, un terrain de foot, une piscine, un jacuzzi et un appartement avec deux trois-pièces. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Gisele Bündchen, mannequin brésilien, s’est fait plaisir en acquérant ce bien immobilier de luxe situé dans le sud de la Floride pour la coquette somme de 9,1 millions de dollars (8,4 millions d'euros).

L’étage inférieur dispose d’un coin salon, d’une cuisine et d’une cage d’escalier en verre.

Sa nouvelle demeure dispose également de deux manèges et d’une écurie avec dix box. Une cuisine extérieure avec four à pizza, barbecue et armoire à vins a aussi été aménagée. Publiée sur YouTube en mai 2022 par un agent immobilier de Floride, la vidéo ci-dessous offre une visite complète du bien immobilier dont Gisele Bündchen semble avoir bien négocié le prix puisqu’il a baissé de 400 000 dollars depuis l’année dernière.