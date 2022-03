Résident au Luxembourg : Flou total autour de l'incendiaire présumé

LUXEMBOURG - De nombreuses inconnues demeurent autour du sort du jeune Portugais résidant au Luxembourg, suspecté d’avoir mis le feu dans une forêt au Portugal. «L’essentiel Online» fait le point.

Dimanche, on apprenait dans la presse, qu'un jeune Portugais résidant au Luxembourg, Patrick L., était suspecté d'être coresponsable de l’incendie qui a éclaté la semaine dernière à la Serra do Caramulo, au Portugal. Quatre pompiers ont péri dans cet incendie et le jeune homme de 28 ans pourrait être inculpé d'homicide involontaire. Son père a affirmé ce jeudi qu'il n'avait pas encore été arrêté. «Il nie les faits qui lui sont reprochés et il n'est pas en cavale», explique-t-il dans un entretien avec L'essentiel Online. Mais après l’emballement de la presse et le lynchage sur les réseaux sociaux, de nombreuses questions restent en suspens.