Dopage : Floyd Landis balance sur Lance Armstrong

L'ancien coureur américain, dont la victoire dans le Tour de France en 2006 avait été annulée après un contrôle positif, a reconnu qu'il s'était dopé grâce notamment au septuple vainqueur de la Grande Boucle.

«Je veux laver ma conscience, je ne veux plus faire partie de ce problème», a dit Floyd Landis au site de la chaîne sportive américaine, qui avait toujours nié s'être dopé et avait engagé d'importantes sommes pour sa défense.

Selon espn.com, Landis a expliqué avoir utilisé de l'EPO, de l'hormone de croissance humaine et des transfusions sanguines, ainsi que des hormones féminines et, une seule fois, de l'insuline, pendant les années où il a couru pour la formation américaine US Postal (de 2002 à 2004) et pour l'équipe suisse Phonak (2005 et 2006).