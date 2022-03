Concert : Foals livre un show inouï à l’Atelier

LUXEMBOURG – Les Britanniques, emmené par leur charismatique leader, ont livré un set époustouflant, samedi.

Le concert du groupe d’Oxford basculait alors vers un rock plus musclé, après un «Spanish Sahara» aussi mystérieux et fascinant qu’aux premiers jours. Rythmes (Red Socks Pugie») et intensité («Late Night») se mêlaient, avant le souffle d’une déflagration sonore («A Knife in the Ocean»). Sur le dernier morceau du set, avant un rappel entamé par la tempête «What Went Down», Yannis Philippakis grimpait aux balcons d’un Atelier transformé en fournaise, pour se fendre d’un «stage diving» mémorable, et être ensuite déposé sur scène. Evoluant à chaque album, Foals demeure aujourd’hui l’un des meilleurs groupes de scène.