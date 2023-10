Un automne millésimé, biologique et festif

Les plus fins palais se délecteront également des vins de Bordeaux, millésime 2021. «Malgré quelques craintes des intempéries au début et au milieu de la saison, le meilleur est finalement arrivé, avec de très belles réussites des deux côtés de la rive de la Garonne», explique-t-on chez Cactus. Bref, de belles dégustations à perspective, complétées par «quelques nouveautés remarquables comme des crémants-de-Limoux d’excellente qualité, ou un nouveau Pouilly Fumé «Les Craies», du domaine Figeat, qui seront lancés à l’occasion du Festival».

Parfait pour les fêtes

Du côté de chez Aldi, on enchaîne: la foire aux vins d’automne à peine clôturée, celle de la fin d’année s’ouvrira le 25 octobre. A la gamme fixe de 77 vins, dont un bon nombre de la Moselle luxembourgeoise et portugais, l’enseigne y ajoutera 29 vins supplémentaires pour l’occasion, soit plus d’une centaine en tout.

«Tous ont été soigneusement sélectionnés par notre experte en vin», avance la chargée de communication. Ce, «afin d’offrir les vins parfaits avec le menu de fête des Luxembourgeois». En règle générale, «il s’agit de vins plus complexes qui s’accordent bien avec des repas festifs, une gamme variée pour tous les budgets». Bref, de quoi combler tant les novices que les connaisseurs les plus exigeants.

Et, comme l’apparence importe aussi beaucoup, «ces vins de fin d’année affichent des étiquettes festives», à l’image du prosecco superiore Grande Alberone et son étiquette très élégante. Car, dit-on chez Aldi, «le vin et la bouteille doivent former un tout».