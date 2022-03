Foire de printemps: c'est demain

La Foire de printemps, c'est à partir de samedi et jusqu'à dimanche.

En tout, 400 exposants d'une dizaine de pays accueilleront les visiteurs à Luxexpo, au Kirchberg sur 33 000 m² et pour une durée de neuf jours.

Pour accéder aux 5 «univers thématiques» (exposants en vins, électroménager, jardins, mode, et services), il est possible de prendre une navette gratuite (toutes les 15 mn, depuis les parkings du Kirchberg). La foire est aussi desservie par la ligne 18 des bus de la Ville et par les Eurobus. Les portes de Luxexpo seront ouvertes de 14 à 21h en semaine et de 10 à 19h samedi et dimanche.