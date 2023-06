«Seuls quelques agriculteurs sont revenus au glyphosate»

L'an passé, la foire a attiré 45 000 personnes. Vincent Lescaut/L'essentiel

«L’essentiel» : Que représente la Foire agricole pour le monde paysan luxembourgeois?

Christian Wester : L’an passé, elle avait attiré 45 000 personnes et tout le monde espère que ce sera autant cette année. Pour le monde paysan c’est un bon lien entre producteurs et consommateurs. En 40 ans, la foire agricole a beaucoup évolué. Au début elle était dédiée aux professionnels mais c’est devenu une rencontre avec le grand public. Il y a toujours les concours de bêtes, mais moins de machines agricoles et davantage de produits finis, de points de vente, un espace dégustation.

L’interdiction du glyphosate a été annulée, comment ont réagi les agriculteurs?

Seuls quelques-uns qui avaient des problèmes avec des mauvaises herbes sont revenus au glyphosate. Ce produit est comme un bouton reset. Certains ont profité de l’annulation pour l’actionner. Mais la plupart des agriculteurs (environ 80%) avaient signé depuis 2020 un contrat de cinq ans pour l’abandon volontaire du glyphosate en échange d’une indemnisation. Il est donc encore en cours. De plus, il faut considérer que le type et la taille des exploitations au Luxembourg ne rendent pas l’utilisation de ce produit aussi importante que dans de grandes régions céréalières.

Comment la météo et le changement climatique impactent-ils votre travail?

Ces dernières années, la météo et la sécheresse nous cause des soucis. Les cultures murissent trop tôt. Les premiers ont déjà commencé à moissonner. C’est relativement tôt mais pas anormal. Le blé et les céréales ont trop souffert. Normalement on récolte entre fin juillet et fin août. Là on peut penser que tout sera fini mi-août. Dans les régions où il y a moins de précipitations, notamment à L’Est, le maïs ne pousse pas. Les orages n’ont pas suffi. On a aussi des différences au sein même d’un village, tant les précipitations sont désormais localisées. Les prairies sont brunes et ne repoussent plus. Certains nourrissent les bêtes directement dans les prairies, à l’étable voire entament les réserves pour l’hiver.

La reprise des exploitations est un autre souci majeur…

C’est de plus en plus difficile. Notamment de trouver la forme de société au sein des familles pour permettre la reprise. Il y a aujourd’hui au Luxembourg 1500 exploitations, listées à titre principal. C’est environ deux fois moins qu’au début des années 2000. La reprise de seulement un tiers des exploitations actuelles est garantie, dans deux tiers des cas il y a un risque. On enregistre une dizaine de reprises officielles par an. Si on perd encore la moitié des exploitations d’ici 20-25 ans ce sera la catastrophe.

La politique agraire est aussi un enjeu de taille…

Les orientations qui changent beaucoup sont un grand problème. La politique agraire au niveau européen évolue énormément. Et à chaque nouvelle politique on n’ajuste pas mais on repart de zéro. Les exploitants font des investissements qui sont amortis sur 20 ans mais les normes par exemple pour la production porcine changent au bout de cinq.