Politique au Luxembourg: Fokus veut casser les codes en politique

«Il y a des sujets sur lesquels les autres partis ne se risquent pas. Nous voulons les évoquer, quitte à ne pas plaire à tout le monde, car nous avons vocation à thématiser ce qui ne fonctionne pas», lance Marc Ruppert, président de Fokus. Le nouveau parti a officiellement plongé dans le grand bain politique samedi, avec son congrès fondateur autour de Frank Engel, porte-parole et ancien président du CSV.

Le premier slogan, «gerecht gewënnt», évoque une idée de victoire de manière juste. Toujours «sans idéologie marquée», Fokus propose des «grandes directions», décrit Marc Ruppert. La formation se fonde sur «des valeurs citoyennes de solidarité, sur la défense du climat et l’équité». Cette dernière «manque aujourd’hui, notamment sur le logement et la politique familiale». Récemment, le parti avait proposé l'idée d'un index dégressif, rabotant les augmentations des salariés les plus nantis.