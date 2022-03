Au Luxembourg : Folle course poursuite dans les rues de Differdange

DIFFERDANGE - Deux individus en moto ont essayé de semer la police grand-ducale à plus de 100 km/h, samedi après-midi, à Differdange.

Samedi après-midi, une patrouille de police qui circulait dans la rue de Hussigny, a remarqué deux motards en provenance de la France, roulant à très grande vitesse, sans plaque d'immatriculation ni feux allumés. Lorsque le premier motard a repéré la voiture de police, il a accéléré pour semer les policiers en direction de Differdange. Malgré la tentative de la patrouille de barrer la route du second motard, l'individu a également réussi prendre la fuite, à plus de 100 km/h.

La patrouille s'est mis à les poursuivre vers la rue Roosevelt. Selon les forces de l'ordre, les deux motards se sont ensuite séparés une fois dans la rue de l'Hôpital, les officiers n'ont pu suivre qu'un seul des deux individus. Durant sa course, le motard poursuivi a «mis en danger» de nombreuses personnes par ses «manœuvres dangereuses» sur des trottoirs, relate le rapport.

Pas de permis

La course poursuite a pris fin quand le motard a voulu couper par la forêt près du «Thillebierg», et qu'il a tenté de sauter par-dessus un arbre couché sur le sol. Avec le choc, l'individu a été éjecté de sa moto et a heurté l'arbre. Les officiers lui ont immédiatement prodigué les premiers soins avant l'arrivée des secours.