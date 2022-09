Affaire Hamraoui : Folles révélations sur un «complot» au PSG

L'affaire Diallo/Hamraoui n'en finit plus de susciter des rebondissements, tous plus invraisemblables les uns que les autres. «Le Point» et «Le Parisien» révèlent ce mardi, les coulisses des pressions du clan Diallo sur le PSG, afin de faire prolonger l'internationale aux sept sélections tout en s'assurant que Kheira Hamraoui soit évincée.