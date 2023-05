Jason Momoa dans «Fast X»: «Foncer dans le vieux Rome, c’était fou»

C’est un challenge stimulant d’arriver dans une équipe qui est aussi connue et réputée dans le monde entier. La famille des Toretto est célèbre depuis deux décennies. Nous avons tous grandi avec les personnages de Vin Diesel ou Michelle Rodriguez. En étant le nouveau venu, j’ai dû trouver ma place et m’intégrer pour créer la dynamique nécessaire avec eux.

Oui! C’est fun de jouer un méchant. Ça fait 10 ans que je n’ en avais pas incarné un au cinéma. C’est donc un plaisir d’approcher un personnage comme Dante car il est complexe. J’étais très nerveux pour mon premier jour de tournage avec Charlize Theron. Elle est fascinante et je n’ai travaillé qu’avec deux ou trois autres actrices de son niveau par le passé. Avec Dante, je voulais créer un méchant qui soit aussi cool et fun à regarder. Dans son esprit, la famille Toretto est coupable d’avoir tué son père sous ses yeux et Dante veut se venger. Il va donc traquer Dom et sa famille tout autour du globe jusque dans les catacombes de Rome.