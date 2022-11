Au Luxembourg : Un fonctionnaire gagne en moyenne 8.688 euros brut par mois

LUXEMBOURG – Le ministère de la Fonction publique dévoile ce mercredi une étude sur la rémunération des fonctionnaires.

Les fonctionnaires ont un salaire de base brut de 3.987 euros par mois. Pexels

Le ministère de la Fonction publique publie ce mercredi une étude détaillée sur la rémunération dans la Fonction publique*. Il en ressort que le traitement de base brut d’un fonctionnaire représente actuellement un montant moyen de 8.688 euros par mois, allocation de fin d’année comprise. S’y ajoutent pour l’ensemble des concernés une allocation de repas de 204 euros net par mois et, pour plus de la moitié des fonctionnaires, une allocation de famille brute de 599,81 euros. Pour les employés de l’État, ce montant de base moyen est de 6 742 euros, plus l’allocation de repas et, pour presque la moitié d’entre eux, l’allocation de famille. Ces mêmes fonctionnaires ont un salaire de base brut de 3 987 euros par mois.

À noter qu'il existe 232 indemnités différentes (exemples: indemnité de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État, indemnité pour frais de route et de séjour allouées dans le cadre des voyages de service, indemnité pour astreinte à domicile). «Bien que ce nombre […] puisse paraître élevé, le volume global ne représente à peine que 5% de la masse salariale globale des agents de l’État», note le ministère de la Fonction publique. 62% des agents de l’État bénéficient d’au moins une indemnité. Le montant brut moyen des accessoires (ndlr: prime de rendement, commissions, prime sur objectifs etc.) touchés par un agent bénéficiaire est de 9.384 euros par an, en plus de la rémunération de base».

Les accessoires de rémunération se concentrent sur un nombre restreint d’administrations, de façon à ce que les agents d’une dizaine d’entre elles bénéficient de «plus de 70%» du volume des accessoires payés. Parmi ces administrations, les agents de la police grand-ducale, de l’enseignement fondamental et post-primaire ainsi que de l’Administration des ponts et chaussées sont les bénéficiaires les plus importants. «Toutefois, la part relative des accessoires dans la rémunération peut être très variable selon la carrière et l’administration de l’agent concerné», conclut le ministère.

*Il s’agit d’un recensement des compléments à la rémunération de base des agents de l’État au 31 décembre 2021, incluant fonctionnaires, employés et salariés de l’État ainsi que les volontaires de l’armée.