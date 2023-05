Une formation «unique en Europe» pour renforcer la place financière

Une chaire en droit des fonds d’investissement va voir le jour en septembre prochain au sein de l’Université du Luxembourg. L'essentiel

Le premier fonds d’investissement au Luxembourg a été créé il y a plus de 60 ans et, depuis, le Grand-Duché est devenu le premier centre de fonds d'investissement en Europe, le deuxième au monde. Un «pilier majeur» de la place financière et de l’économie nationale qui pourtant, comme d’autres secteurs, se heurte à un défi de taille: la difficulté à recruter. «Il y a une pénurie de talents qualifiés qui peut être un frein. Nous devons aller de plus en plus loin pour recruter», soulignait jeudi matin Sophie Laguesse, Partner du cabinet d’avocats Elvinger Hoss Prussen.

Difficulté d’autant plus prégnante que le monde des fonds d’investissement et son paysage réglementaire est en constante évolution. Épine dans le pied pour un Luxembourg qui justement était précurseur dans la mise en œuvre de la réglementation européenne de ces fonds. Alors pour répondre à l’enjeu, une chaire en droit des fonds d’investissement va voir le jour en septembre prochain au sein de l’Université du Luxembourg. Une chaire qui donnera naissance à un programme de recherche mais aussi à un master spécifique. Un master en droit des fonds d’investissement unique et premier du genre en Europe.

Déjà 39 candidats du monde entier

Et c’est bien cette pénurie de talents qui a poussé l’Uni à transformer en formation sur cinq ans ce qui n’était, jusqu’à présent et depuis 2011, qu’une option d’un semestre au sein d’un autre master. «Nous souhaitons attirer des talents au Luxembourg, former des juristes de haut niveau», explique Isabelle Riassetto, professeure qui dirigera la chaire. La formation pourra accueillir une promotion de 25 étudiants. «C’est un début de réponse pour le secteur», se réjouit Gilles Dusemon, Partner chez Arendt & Medernach, directement associé à cette nouvelle formation tout comme le cabinet Elvinger Hoss Prussen.

Les futurs juristes ou avocats spécialisés ainsi formés devraient pouvoir renforcer la position du Luxembourg sur les fonds d’investissement et leur cadre juridique, ce qui est tout l’enjeu. Notez que les fonds d’investissement domiciliés au Luxembourg sont répartis dans plus de 80 pays. Ce jeudi, Isabelle Riassetto confiait que «39 candidats» s’étaient déjà manifestés pour une éventuelle inscription à ce nouveau master, avant toute communication officielle sur les dossiers qui pourront être déposés jusque fin juillet. 39 candidats issus «du monde entier».