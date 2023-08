Le Progrès au mental dans un match intense

La rencontre au sommet entre les deux premiers du précédent exercice a tenu ses promesses et s’est achevé dans l’euphorie pour les hôtes du Progrès Niederkorn, qui s’imposent 2-0 sur des buts inscrits en fin d’un match très physique et engagé, comme en témoignent les multiples cartons distribués par l’arbitre. Niederkorn terminera la rencontre à 10 contre 9.

À partir de la demi-heure de jeu, le match devient de plus en plus disputé et les fautes puis les cartons se multiplient (dont un jaune pour l’entraîneur Hesperangeois Carlos Fangueiro au coup de sifflet de la mi-temps).

Carton rouge, le tournant

Cet engagement dominera aussi la seconde periode et aboutira à l’exclusion d’Antoine Mazure pour son second jaune à l’heure de jeu. «Ce rouge, c’était le tournant. Ça nous a surmotivés», expliquera le capitaine du Progrès, Metin Karayer après le match.

Le match s’est débloqué sur un coup-franc de Mayron De Almeida, enroulé de vingt mètres côté gauche (81e). Alors à 10 contre 10, puis à 9 contre 10 en toute fin de match, le Swift n’a plus su s’en remettre, et a concédé un second but dans les arrêts de jeu, sur un corner de Brian Amofa (90e+2). Cruel pour le Swift, mais à la joie d’un stade Jos Haupert qui a vu une affiche tenir ses promesses.