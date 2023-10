Un match féminin du PSG arrêté après le jet de feux d'artifice

Le match de première division féminine entre le Paris Saint-Germain et Reims, comptant pour la 4e journée du championnat, a été définitivement arrêté samedi après le jet de feux d'artifice sur le terrain du stade de Poissy. Quelques secondes après la reprise de la rencontre après la mi-temps, des pétards et des feux d'artifice ont atterri sur la pelouse du petit stade, forçant les joueuses et les officiels à le quitter précipitamment.