Période difficile pour Mourinho: «Je pleure de l'intérieur»

Les Giallorossi de l'AS Rome viennent d’être étrillés par le promu Genoa (4-1) , et comptent seulement cinq points en six journées de championnat en Italie. «Il est vrai que c’est le pire début de saison de ma carrière. Mais avant mon arrivée, ce club n’avait jamais fait deux finales européennes», a expliqué José Mourinho après la débâche, en faisant référence à la finale gagnée en Conference League en 2022 et à la défaite en finale de l’Europa League aux tirs au but contre Séville au printemps dernier.