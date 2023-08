«On joue comme des tapettes!» Un joueur de Metz dérape à la télé

A la pause de la partie inaugurale de la 2e journée de Ligue 1 vendredi soir, Metz, le promu, n’était pas au mieux. Le club mosellan était largement dominé par Marseille et partir aux vestiaires avec un seul but encaissé tenait du miracle. Du coup, quand Kévin N’Doram s’est présenté devant le micro de Prime Vidéo, le milieu de terrain était en colère contre ses coéquipiers et il l‘a fait savoir dans des termes… mal choisis.