Qui est Yassine Cheuko, l'ancien Marine qui protège Messi jusque sur le terrain?

Pour peu, on pourrait le confondre avec un arbitre assistant. Mais l’homme au bord du terrain n’est pas en train de suivre la ligne du hors-jeu un drapeau à la main. Il s’assure simplement de garder un œil sur Lionel Messi et de se trouver à proximité de la star s’il devait lui arriver quelque chose. Lui, c’est Yassine Cheuko, un ancien Marine américain. Et sa mission est claire: jouer les gardes du corps pour l’Argentin. Même lorsque celui-ci se trouve sur le terrain.