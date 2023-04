Luxembourg: Des pelouses de D4 luxembourgeoise aux plages de «Love Island»

C’est le transfert de l’année en 2e division luxembourgeoise, le 4e échelon national. Le FC Green Boys d’Harlange-Tarchamps a dû se résoudre à laisser partir, il y a quelques semaines, leur précieux défenseur belge de 25 ans, Issam Ben Moussa, pour une destination folle… l’émission de téléréalité de la chaîne française W9, «Love Island», tournée aux Canaries et présentée par Delphine Wespiser. Elle reprend un format britannique dans lequel onze célibataires vont vivre ensemble pour trouver l'amour.

Invité de dernière minute de l’émission il se présente comme footballeur dans la vie. Et côté cœur, il est décrit comme «Charmant mais pas charmeur, il a du mal à faire le premier pas avec les filles. Pour lui, la confiance est le ciment d’un couple et s’il trouve la femme de ses rêves, il n’hésitera pas une seconde à lui mettre la bague au doigt».

«Nous n’avions pas l’intention de nous mettre en évidence ainsi. On aurait préféré que l’on parle de nous grâce à nos résultats, confiait en souriant le président du club nordiste, Alain Lonsdorfer, interrogé mardi par Le Figaro. «C’est un défenseur central à vocation plutôt offensive. Il est originaire de Sprimont, près de Liège, et nous avait rejoint cette saison avec beaucoup de sérieux», confie le président.

Avec lui le club, croyait même fermement à la montée en première division. Depuis son départ, l’équipe a encaissé quelques défaites. «Issam nous a d’abord alertés qu’il allait participer aux présélections d’un concours. Puis il a été retenu parmi les derniers et il nous a indiqué qu’il allait devoir quitter le club avant la fin de saison juste après la trêve de février». Coup dur pour le club qui n’a pas pu le remplacer. «Il n’y a pas de contrat pro à notre niveau. Tout le monde est libre. Nous ne pouvions pas le retenir», sourit le président qui compte bien suivre son joueur à la télé.

Un tournage à Harlange-Tarchamps?

«J’ai raté l’émission mais c’est un garçon sympathique je vais essayer de le suivre. Je n’ai pas pu discuter avec lui mais je crois qu’il n’a pas le droit de dire grand-chose. Je crois me souvenir que s’il allait jusqu’à la fin, le tournage durerait jusqu’à juillet. Pour nous c’est inattendu», lance Alain Lonsdorfer.

Le club n’a pas été sollicité par la chaîne pour un tournage du côté d’Harlange-Tarchamps. «Pas pour l’instant», plaisante le président. Et s’il était libéré rapidement par l’émission? «Il reste sous licence chez nous jusqu’à la fin de la saison», souligne le club.

L’émission est diffusée du lundi au vendredi, à partir de 19h50 sur W9. Le premier épisode a été suivi par 236 000 personnes et Issam a notamment été un peu déçu par ses premiers échanges avec Fiona. «J’ai pas le truc et ça me met un peu mal à l’aise, je ne sais pas quoi lui dire».