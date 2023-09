À 17 ans, Schmit rugit déjà avec les Lionnes rouges

Quand elle s'empare du ballon, difficile de ne pas remarquer Charlotte Schmit dans l'entrejeu des Lionnes rouges. Avec son gabarit frêle et sa technique soyeuse, la jeune Luxembourgeoise de 17 ans s'est déjà imposée comme une valeur sûre au sein de la formation grand-ducale, qui affronte la Géorgie en Ligue des nations ce soir, au stade Émile- Mayrisch, à Esch-sur-Alzette.

«Plus simple de s'intégrer»

Si elle reconnaît que «le niveau est moins élevé» en troisième division, la milieu continue de côtoyer le haut niveau, en s'entraînant une fois par semaine avec le groupe professionnel qu'elle rêve un jour d'intégrer à temps plein. «Cette année ce sera peut-être encore trop juste pour jouer avec les pros, il faut que je prenne encore quelques kilos et un peu de muscle. Mais techniquement il n'y a pas une très grande différence», souligne l'adolescente, qui travaille son physique deux fois par semaine en salle de sport.

Après une belle victoire 0-2 en Lituanie vendredi, la Luxembourgeoise s'attend à un nouveau défi athlétique face à la Géorgie. Les Lionnes rouges y répondront avec leurs qualités techniques, et avec la cohésion qui règne au sein de cette jeune équipe.

«Nous nous entendons très bien sur le terrain et en dehors. Il y a beaucoup de jeunes donc c'est plus simple de s'intégrer», souligne Charlotte Schmit qui, à 17 ans, ne fait déjà plus figure de benjamine.