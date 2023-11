Football: Anthony Moris: «Je veux être porteur d’un message d’espoir»

Moris a connu des galères avant de jouer à l’Union Saint-Gilloise. AFP

«L’essentiel»: Comment est venue l’idée d’écrire ce livre?

Anthony Moris: La maison d’édition Chronica et le journaliste avec qui j’ai passé de longues heures pour la réalisation du livre m’ont contacté il y a un an et demi pour me dire qu’ils souhaitaient faire la biographie d’une personnalité de l’Union Saint-Gilloise. Ils avaient pensé à mon ex-coach, Felice Mazzu, mais au moment où il a donné son accord, il a signé à Anderlecht et ça ne s’est pas fait. Ils m’ont alors fait part de leur intérêt.

Avez-vous hésité?

J’ai pris le temps de la réflexion, je me suis demandé si le timing était bon sachant que, généralement, les sportifs font un livre quand leur carrière est terminée. Je me suis aussi demandé ce que je pouvais raconter. Mais j’ai pensé aux gens que je croise dans la rue et qui me disent que mon parcours est incroyable. Je veux être porteur d’un message d’espoir pour les joueurs qui sont un peu perdus dans les catégories inférieures. Pour leur montrer que tout est possible dans la vie quand on travaille et qu’on y croit.

Quel temps y avez-vous consacré?

Je n’ai pas calculé, mais on a fait ça principalement par téléphone, car j’ai beaucoup de route entre mon domicile et mon lieu d’entraînement. À chaque fois que je quittais l’entraînement, on s’appelait avec Eric de Boer, le journaliste en charge du livre. On a passé énormément de temps au téléphone. Ma mémoire a été mise à rude épreuve.

Est-ce que ça a été facile de se livrer?

Ça a été facile car on arrive vite à remonter un souvenir. Mais des fois, quand je raccrochais avec lui, je me demandais: «Comment as-tu fait pour ne jamais rien lâcher?».

Comment sont les premiers retours?