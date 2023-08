Après une saison cauchemar, Pogba peut-il rebondir?

Getty Images via AFP

Paul Pogba espère revenir au plus haut niveau.

À 30 ans, Pogba n'a plus de temps à perdre: accablé par les blessures, il n'a joué que dix matches la saison dernière, celle qui devait marquer son grand retour à la Juve, déjà son club de 2012 à 2016, après six années de hauts et de bas à Manchester United (2016-2022).