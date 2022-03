Football : Argentine-Nigeria en finale des JO

Comme à Atlanta, les deux nations se retrouvent à la lutte pour la médaille d’or. En 1996, les Super Eagles l’avaient emporté 3-2.

Dans un match alerte et de très haute volée technique, les Brésiliens ont la plupart du temps été dominés et les Argentins se sont procurés le plus grand nombre d’occasions de but.