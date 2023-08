Football – BGL Ligue: Differdange poursuit son sans-faute, le Progrès chute

Differdange réussit le début de saison parfait et a engrangé dimanche une troisième victoire en autant de matches, cette fois face à Mondercange. Les hommes de Pedro Resende ont ouvert le score dès la sixième minute de jeu, par Bei. Ils ont ensuite mis du temps à plier le match, même après l'expulsion de Konte côté Mondercange. Un pénalty de Costa Monteiro a mis fin au suspense à la 89e.

Ce succès 2-0 permet à Differdange de s'installer seul en tête de la BGL Ligue, avec 9 points, deux d'avance sur Schifflange. Les Schifflangeois, nouveaux dauphins, ont en effet infligé au Progrès leur première défaite de la saison, grâce à des buts de Herr (54e) et Besic (82e).

Le Progrès glisse ainsi dans le peloton des équipes à six points, avec le F91, victorieux du Racing 2-0, les tenants du titre du Swift Hesperange, qui ont battu Rosport 3-2, la Jeunesse, qui a triomphé du Fola 4-1 dans le derby et Mondorf, à la victoire prolifique contre Käerjeng (5-3). Mersch et Wiltz ont fait match nul 1-1, le premier point de la saison pour les deux équipes. Käerjeng est lanterne rouge avec un zéro pointé.