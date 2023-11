Football/BGL Ligue: Dudelange foudroie le Swift

On n'arrête plus Dudelange. Le F91 a réalisé un gros coup dimanche en dominant Hesperange (1-0) au stade Jos-Nosbaum, pour le compte de la 12e journée de BGL Ligue. Les hommes de l'Américain Jamath Shoffner ont fait la différence grâce à un but d'Edis Agovic, peu après l'heure de jeu (1-0, 65e).