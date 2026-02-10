NewsVidéosRadioDeutsch
Le FC Rodange met fin à sa collaboration avec Mehdi El Alaoui

Football - BGL Ligue

Le club de la Chiers a annoncé, mardi, avoir mis fin à sa collaboration avec son entraîneur.

La défaite de Rodange à domicile face à l'US Hostert (1-2) a été fatale à Mehdi El Alaoui.

Foto:Editpress/ Jeff Lahr

Le FC Rodange 91, actuel avant-dernier de BGL Ligue (15ᵉ, 14 points), a annoncé ce mardi matin mettre fin à sa collaboration avec l'entraîneur Mehdi El Alaoui et son staff technique, composé de Naoufal Behkane et Brice Baillet.

«Cette décision fait suite à des divergences de vues entre le club et le staff concernant l’orientation et le fonctionnement sportif. De plus amples informations concernant l’organisation sportive à venir seront communiquées prochainement», écrit le club dans un communiqué.

Rodange recevra la Jeunesse Canach, dimanche (16h), à l'occasion de la 17e journée de BGL Ligue.

