Le club de la Chiers a annoncé, mardi, avoir mis fin à sa collaboration avec son entraîneur.

Football - BGL Ligue : Le FC Rodange tourne la page El Alaoui

La défaite de Rodange à domicile face à l'US Hostert (1-2) a été fatale à Mehdi El Alaoui. Foto:Editpress/ Jeff Lahr

Le FC Rodange 91, actuel avant-dernier de BGL Ligue (15ᵉ, 14 points), a annoncé ce mardi matin mettre fin à sa collaboration avec l'entraîneur Mehdi El Alaoui et son staff technique, composé de Naoufal Behkane et Brice Baillet.

«Cette décision fait suite à des divergences de vues entre le club et le staff concernant l’orientation et le fonctionnement sportif. De plus amples informations concernant l’organisation sportive à venir seront communiquées prochainement», écrit le club dans un communiqué.