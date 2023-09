Football: «C’est une stratégie de manipulation pour nous intimider»

La footballeuse Jenni Hermoso a accusé la fédération espagnole d’«intimider et menacer» les joueuses championnes du monde en les convoquant contre leur gré pour deux matches de la Ligue des nations.

La joueuse, qui évolue actuellement dans le club mexicain de Pachuca, a exprimé son soutien à ses coéquipières. «Les joueuses sont très claires sur le fait qu’il s’agit d’une autre stratégie de division et de manipulation pour nous intimider et nous menacer de répercussions juridiques et de sanctions économiques», a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur X.