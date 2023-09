Football: Cristiano Ronaldo appelé pour le match contre le Luxembourg

Les hommes de Luc Holtz devront se frotter à Cristiano Ronaldo le 11 septembre prochain au Portugal. Le joueur de légende, exilé en Arabie Saoudite, a bien été appelé en sélection par Roberto Martinez en éliminatoires de l'Euro 2024. CR7 retrouve donc son adversaire international préféré, contre qui il a déjà marqué 11 buts avec le maillot du Portugal, plus que contre n'importe quelle hautre équipe nationale.

Le joueur de 38 ans, qui évolue désormais à Al Nassr, en Arabie saoudite, avait célébré en juin dernier sa 200e sélection internationale en marquant le seul but de la victoire du Portugal contre l’Islande (1-0), ce qui avait permis à la Seleçao de conserver son avance en tête du groupe J des qualifications pour l’Euro-2024.

Le Portugal affrontera la Slovaquie le 8 septembre à Bratislava puis le Luxembourg trois jours plus tard au stade de l’Algarve( sud). CR7 et le Portugal étaient venus au Luxembourg en mars dernier, pour une victoire 0-6, avec, notamment, un doublé de Ronaldo. Sa présence avec la sélection au Sofitel Kirchberg avait provoqué un grand engouement et attiré des centaines de fans, y compris un «sosie» auto-proclamé de la star.