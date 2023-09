Football: Critiqué pour avoir demandé un maillot, Jurgen Klinsmann s’énerve

Klinsmann a approché le capitaine gallois Aaron Ramsey pour lui demander son maillot après le match nul (0-0) à Cardiff, entre l’équipe locale et la Corée du Sud, la semaine dernière. L’ancien capitaine et sélectionneur de l’Allemagne a ensuite indiqué aux médias britanniques que c’est son fils Jonathan, âgé de 26 ans et gardien de but au LA Galaxy, qui voulait le maillot.