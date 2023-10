Fin de match complètement folle en Ecosse

Un twist final digne des plus grands films. Samedi, le club de Motherwell recevait le mythique Celtic Glasgow à l’occasion de la 7e journée du championnat écossais. Alors que les deux équipes se disputaient l'ouverture du score, il a fallu la fin de match pour assister aux premiers buts de la rencontre.

C’est à la 87e que l’attaquant du Celtic Luis Palma a récompensé les efforts de ses coéquipiers en allant chercher le chemin des filets d’une belle frappe à l’entrée des 16 mètres. Les Verts et Blancs pensaient les trois points acquis lorsque, à la 90+5e, Blair Spittal est allé arracher l’égalisation. Le but a réveillé l’euphorie des supporters de Motherwell, qui ont légèrement envahi le terrain (voir vidéo ci-dessous).

Une fois les ultras de retour à leurs places, le jeu a pu reprendre son cours. Et là, c’est la douche froide. Les défenseurs de Motherwell, visiblement la tête encore à la fête, en oublient complètement Matt O’Riley qui, seul face au but à la réception d’un excellent centre, n’avait plus qu'à pousser la balle au fond (90+8e).