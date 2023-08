Privé de Ligue des champions, l'OM veut rebondir à Metz

Guendouzi et ses collègues marseillais viennent à Metz pour rebondir et oublier la désillusion européenne. AFP

Rebondir, travailler, oublier, digérer: secoué par son élimination face au Panathinaïkos mardi en tour préliminaire de la Ligue des champions, l'OM doit mettre l'Europe de côté pour quelques semaines et réagir en championnat, dès vendredi à Metz. À quelques secondes près, le prochain rendez-vous européen de l'OM était fixé à mardi, pour un barrage aller à Braga. Puis tout est allé de travers, Mattéo Guendouzi a concédé un penalty et raté son tir au but, et la prochaine fois que Marseille entendra parler d'Europe, ce sera lors du tirage au sort de la Ligue Europa le 1er septembre.

«C'est dur, c'est dur», a résumé après le match le président marseillais Pablo Longoria, plus agacé par l'arbitrage des deux matches face aux Grecs que par ses joueurs, auxquels il n'avait «rien à reprocher, ni dans l’attitude, ni dans le comportement, ni dans le jeu en général». De fait, même si une accumulation de faits de jeu défavorables a abouti à l'élimination, le match de mardi a été porteur de nombreux éléments positifs, la performance marseillaise ayant été meilleure que face à Reims trois jours plus tôt (victoire 2-1) et infiniment supérieure à celle de l'horrible match aller d'Athènes (défaite 1-0).

«Il faut digérer, oublier rapidement»

C'est sur ces progrès que le nouvel entraîneur Marcelino voudra s'appuyer pour préparer le déplacement de vendredi à Metz, même si les esprits étaient encore plus lourds que les jambes mardi à la sortie du Stade Vélodrome. «Il faut digérer, oublier rapidement et récupérer, mais on n'a pas le temps car on joue dans deux jours», relevait ainsi le capitaine Valentin Rongier.

La question du manque de temps a été le grand leitmotiv du début de saison marseillais et les craintes de tous se sont révélées justifiées. L'OM n'était pas prêt du tout lors du match aller et il lui a sans doute encore manqué un peu de carburant et d'expérience pour gérer la fin du match retour, quand la qualification était à un pas.

«On avait anticipé ce scénario»

Avec une préparation raccourcie, un mercato comme toujours frénétique et une équipe qui ne ressemble plus que de très loin à celle du mois de juin, ce début de saison au pas de charge, avec trois matches en sept jours et quatre en dix jours en comptant celui de Metz était sans doute trop brutal pour les Marseillais.

Après son déplacement en Lorraine, l'OM aura donc un peu plus de temps pour souffler et assimiler les demandes de Marcelino. Mais ça n'est pas une consolation, les joueurs regrettant la Ligue des champions et les dirigeants les 15 ou 20 millions de recettes supplémentaires garanties qui l'accompagnent. «Le projet reste le même. On avait anticipé ce scénario», a pourtant assuré Longoria, qui dit avoir préparé plusieurs hypothèses budgétaires.

Mais l'OM doit encore recruter, les premiers matches de la saison ayant confirmé quelques manques au sein de l'effectif, comme un ailier gauche ou des latéraux remplaçants. Sans Ligue des champions, les recrues seront moins faciles à convaincre ou d'un moindre niveau. Mais il n'est pas interdit aux Marseillais de montrer en L1 et dès vendredi à Metz qu'ils restent forts et ambitieux.