Football: Gerson Rodrigues et Olivier Thill rappelés en sélection

Malgré ses problèmes extra-sportifs, Gerson Rodrigues fait son retour en sélection. Gerry Schmit

«Ces deux matches sont d’une extrême importance, donc je me suis dit qu’il fallait mettre les ego de côté». Le sélectionneur du Luxembourg, Luc Holtz, a annoncé jeudi le retour en sélection de l’attaquant Gerson Rodrigues (Sivasspor) et du milieu Olivier Thill (Sanliufarspor) pour les rencontres en Islande (13 octobre) et face à la Slovaquie (16 octobre), deux matches déterminants dans la course à la qualification pour l’Euro 2024.

Le premier avait été exclu en juin dernier après notamment des absences répétées à l’entraînement, tandis que le second n’avait plus été appelé par le sélectionneur depuis mars 2022 à la suite d’un différend au sujet de sa rééducation après une grave blessure. «On est dans une situation exceptionnelle, donc je veux qu’on ait un groupe le plus performant possible», a poursuivi Luc Holtz.

Gerson Rodrigues apte physiquement

Pour ces deux rendez-vous, le sélectionneur devra se passer du défenseur Florian Bohnert, victime d’une entorse lundi avec Bastia et absent entre quatre et six semaines. Touché à l’ischiojambier face à l’Islande il y a un mois, Mathias Olesen est quant à lui de retour dans la liste. Il n’a plus joué avec Cologne depuis sa blessure, mais le sélectionneur a précisé qu’il avait repris l’entraînement collectif au sein de la formation allemande. Également sur le flanc depuis trois matches, Gerson Rodrigues devrait lui aussi être apte physiquement, a confié son sélectionneur.

Luc Holtz a également décidé de faire confiance à l’ailier James Rodrigues (19 ans, Venise). Auteur de bons matches avec les U21, il n’avait plus été appelé depuis novembre 2022. Le jeune Aiman Dardari (19 ans, Mayence U19) figure aussi dans la liste.