Football: Humiliée par le Japon, l'Allemagne vire le sélectionneur Hansi Flick

Le couperet est tombé. À neuf mois de l'Euro en Allemagne, la Fédération allemande de football (DFB) a annoncé dimanche l'éviction, avec effet immédiat, du sélectionneur national Hansi Flick. Un limogeage qui intervient au lendemain d'une cuisante défaite à Wolfsburg face au Japon (1-4) et au terme de mois de résultats entre mitigés et médiocres, marqués notamment par une élimination au premier tour de la Coupe du monde au Qatar.

Un nom revient déjà avec insistance pour prendre les rennes de la sélection quadruple championne du monde: Julian Nagelsmann, ancien coach du Bayern. L'Autrichien Oliver Glasner, vainqueur avec Francfort de la Ligue Europa en 2022 et Stefan Kuntz, double champion d'Europe avec les espoirs, sont cités. Dimanche matin, Hansi Flick disait encore «Oui, oui, je continue à me battre», en marge de son dernier entraînement, ouvert au public, avec la Mannschaft, devant 3 500 spectateurs. Insuffisant pour sauver sa tête. Il dirigeait la sélection allemande depuis 2021, pour un bilan de douze victoires, sept matches nuls et six défaites.