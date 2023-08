Football: Il embrasse une joueuse: le président de la fédé espagnole choque

Quelques instants avant de soulever le trophée de la Coupe du monde 2023, après la victoire 1-0 contre l’Angleterre, les joueuses de l’effectif de la Roja ont été saluées une à une par ce dernier à coups d’accolade, provoquant le malaise de certaines. Mais au moment de féliciter Jenni Hermoso, Luis Rubiales s’est emporté et a embrassé l’attaquante sur la bouche, lui tenant la tête entre les mains.

«Je n'ai pas aimé»

«Le président et moi, nous avons une excellente relation, son comportement avec nous toutes a été parfait et c’était un geste naturel d’affection et de gratitude», a-t-elle ajouté. «C’est une célébration spontanée, qui se manifeste ainsi. Les deux sont des amis très proches», avait indiqué à l’AFP une source au sein de la Fédération.