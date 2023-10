Football: Injures racistes, altercations, les sanctions sont tombées

La Fédération luxembourgeoise de football (FLF) a communiqué jeudi les sanctions qui ont été prises par son tribunal fédéral après consultation des parties. Le club de Rumelange (qui avait, tout comme la fédération, condamné les injures racistes) est sanctionné de 250 euros d'amende pour «attitudes et propos racistes». Son licencié Filipe Fernandes écope de huit matches de suspension.

«Circonstance atténuante»

Le club de Medernach est sanctionné de 300 euros d'amende pour «comportement antisportif». Trois de ses joueurs sont suspendus: Eric Kaba (treize matches), Jeoffrey Ramos (dix matches) et Joël da Mata (huit matches). Le club réfléchit actuellement à faire appel de la décision. Marc Diederich, juriste à la fédération, explique les sanctions: «Ces sanctions sont celles prévues par les textes spécifiques. Cependant, dans le cas d'un joueur (Joël da Mata), la suspension est plus courte que d'usage car il a été gravement provoqué par des injures racistes, ce qui constitue une circonstance atténuante. (...) Un autre joueur (Eric Kaba) est suspendu plus longtemps car il était déjà sous le coup d'un sursis».